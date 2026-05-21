Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 02.03.1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 02.03.1842

умер Неизвестно

Мать
(Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА1821 г.р.
Отец
Россинский КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ1815 г.р.
Супруги
(Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА30.11.1850 г.р.
Дети
(Россинская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА16.08.1867 г.р.
Россинский КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1842

Отец: Россинский КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ

Мать: (Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Бракосочетание
Около 1866

Жена: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
16.08.1867

Дочь: (Россинская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1869

Сын: Россинский КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Россинская) ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
15.01.1872

Сын: Россинский НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1874

Сын: Россинский СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Смерть
Неизвестно

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