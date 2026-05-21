Россинский СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
мужской, родился 02.03.1842
умер Неизвестно
Мать(Дзичканец) ЮЛИЯ ВЕНЕДИКТОВНА1821 г.р.
ОтецРоссинский КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ1815 г.р.
Супруги
(Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА30.11.1850 г.р.
Дети
(Россинская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА16.08.1867 г.р.
Россинский КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ1869 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1842
Бракосочетание
Около 1866
Рождение ребёнка
16.08.1867
Дочь: (Россинская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1869
Сын: Россинский КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Россинская) ВАРВАРА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
15.01.1872
Сын: Россинский НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1874
Сын: Россинский СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Франций) ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Смерть
Неизвестно