Базылев (Почевалов Семенов) Владислав Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылев (Почевалов Семенов) Владислав Валерьевич

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Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1995

Отец: Почевалов Валерий Юрьевич

Мать: Семенова Татьяна Валерьевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область