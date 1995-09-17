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Базылев (Почевалов Семенов) Владислав Валерьевич
Базылев (Почевалов Семенов) Владислав Валерьевич
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Место рождения
Балашов
, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Дата рождения
17.09.1995
Пол
Мужской
Отец
Почевалов Валерий Юрьевич
1968 г.р.
Мать
Семенова Татьяна Валерьевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
17.09.1995
Отец:
Почевалов Валерий Юрьевич
Мать:
Семенова Татьяна Валерьевна
Балашов
, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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