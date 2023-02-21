Кузовлев Николай Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кузовлев Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Кузовлев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кузовлев Сергей Николевич
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Федосья Николаевна
Мать ребёнка: Ульяна Никифорова
Смерть
Неизвестно