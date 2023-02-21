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Кузовлев Николай Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кузовлев Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Кузовлев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузовлев Сергей Николевич

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Федосья Николаевна

Мать ребёнка: Ульяна Никифорова

Смерть
Неизвестно
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