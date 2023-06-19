Фока Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФока Спиридонов

Фока Спиридонов

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Спиридон Федосеев

Мать: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Фокина

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Фокина

Мать ребёнка: Фекла

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Фокина

Мать ребёнка: Фекла

Орешки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Смерть
Неизвестно