Фока Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Спиридон Федосеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Фокина
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Фокина
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Фокина
Мать ребёнка: Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Смерть
Неизвестно