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Власов Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Власов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Власов Александр

Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Коваль (власова) Раиса

Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария

Рождение ребёнка
1938

Сын: Власов Сергей

Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Петрова (власова) Нина

Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария

Рождение ребёнка
1943

Сын: Власов Юрий

Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария

Рождение ребёнка
27.05.1947

Дочь: Кузнецова (власова) Валентина

Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова (бывальцева) Мария

Смерть
1965