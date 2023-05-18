Власов Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Власов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Власов Александр
Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Коваль (власова) Раиса
Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария
Рождение ребёнка
1938
Сын: Власов Сергей
Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Петрова (власова) Нина
Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария
Рождение ребёнка
1943
Сын: Власов Юрий
Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария
Рождение ребёнка
27.05.1947
Дочь: Кузнецова (власова) Валентина
Мать ребёнка: Власова (бывальцева) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965