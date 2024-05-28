Ветров Фёдор Титович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1866 и 1870
Дата смерти23.12.1931
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1870
Отец: Ветров Тит Несторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветров Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
14.10.1890
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветрова Ефимия Хрисанфовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ветрова Олимпиада Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1900
Дочь: Ветрова Агриппина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.12.1931