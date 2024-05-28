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Ветров Фёдор Титович

Место рождения

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Между 1866 и 1870

Дата смерти

23.12.1931

Пол

Мужской

Отец

Между 1835 и 1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1870

Отец: Ветров Тит Несторович

Мать: не указана

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветров Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.10.1890

Жена: Ветрова Ефимия Хрисанфовна

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветрова Ефимия Хрисанфовна

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ветрова Олимпиада Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Ветров Павел Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1900

Дочь: Ветрова Агриппина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1903 ст.

Сын: Ветров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.12.1931
Высокий Холм, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

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