Ярославцева (Романова) Евдокия Ефимьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева (Романова) Евдокия Ефимьевна

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Место рождения

Пеган, Макушинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Пеган, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Тобольская губ, Курганский уезд Курейской волости деревни Пеганы
Бракосочетание
18.01.1915 ст.

Муж: Ярославцев Макарий Стефанович

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители жениха: Леонтий Михайлович и Андрей Михайлович Ярославцевы; по невесте: Григорий Иоаннов Колесников и Артемий Иоаннович Ярославцев ГАНО,Фонд Д-156, опись 1, дело № 3989
Смерть
Неизвестно
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