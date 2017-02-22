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Торопчин Сергей Викторович

Место рождения

г. Орск Оренбургская область РСФСР

Дата рождения

15.05.1979

Дата смерти

22.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Орск Оренбургская область РСФСР
Рождение ребёнка
11.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кувандык, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.02.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Орск Оренбургская область РСФСР
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