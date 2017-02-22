Торопчин Сергей Викторович
Место рожденияг. Орск Оренбургская область РСФСР
Дата рождения15.05.1979
Дата смерти22.02.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.02.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Орск Оренбургская область РСФСР