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Оносов Сергей Игнатьев
Оносов Сергей Игнатьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
1806
Пол
Мужской
Отец
Оносов Игнатий Никитин
1752 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Оносов Игнатий Никитин
Мать: не указана
Смерть
1806
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