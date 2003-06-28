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Старостина Анна Александровна
Старостина Анна Александровна
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Место рождения
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
Дата рождения
28.06.2003
Пол
Женский
Отец
Старостин Александр Сергеевич
1975 г.р.
Мать
Старостина Наталья Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2003
Отец:
Старостин Александр Сергеевич
Мать:
Старостина Наталья Сергеевна
Владимир
, город Владимир, Владимирская область
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