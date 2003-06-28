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Старостина Анна Александровна

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

28.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2003

Отец: Старостин Александр Сергеевич

Мать: Старостина Наталья Сергеевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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