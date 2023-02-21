Приказчикова (Колесниченко) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приказчикова (Колесниченко) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1960

Отец: Колесниченко Николай Степанович

Мать: Колесниченко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1980

Сын: Приеазчиков Алексей Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приказчиков Михаил Павлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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