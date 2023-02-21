Приказчикова (Колесниченко) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1960
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1960
Рождение ребёнка
20.08.1980
Сын: Приеазчиков Алексей Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Приказчиков Михаил Павлович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область