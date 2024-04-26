Кузнецов Кирилл Парменович 1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Кирилл Парменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1903 ст.

Жена: Кузнецова (Кудинова) Марфа Яковлевна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2008761, стр. 749 Поручители по жениху: Ефремовские мещане Василий Иванов Константинов и Алексей Семенов Сухопаров. По невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно

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