Кузнецов Кирилл Парменович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1903 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2008761, стр. 749 Поручители по жениху: Ефремовские мещане Василий Иванов Константинов и Алексей Семенов Сухопаров. По невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно