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Борзов Терентий Фролов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

По 1641 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Борзов Фрол Васильев

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
Неизвестно