Морозов Василий Фролович
Место рожденияКурская область с.Засемское
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Морозов Фрол Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Морозов Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Морозов Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Морозов Демьян Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно