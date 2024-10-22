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Морозов Василий Фролович

Место рождения

Курская область с.Засемское

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Морозов Фрол Матвеевич

Мать: Морозова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Морозов Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Морозов Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Морозов Демьян Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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