Ожегов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1880
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880
Отец: Ожегов Андрей
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Балчугова Мария
Мать ребёнка: Ожегова Александра
Рождение ребёнка
20.04.1914
Дочь: Кузнецова Клавдия
Мать ребёнка: Ожегова Александра
с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожегова Александра
Работа или профессия
Неизвестно
звонарь
Смерть
После 1960