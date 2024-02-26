Ожегов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжегов Пётр

Ожегов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1880

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1880

Отец: Ожегов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: Балчугова Мария

Мать ребёнка: Ожегова Александра

Рождение ребёнка
20.04.1914

Дочь: Кузнецова Клавдия

Мать ребёнка: Ожегова Александра

с. Спасо-Барда, Кунгурский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожегова Александра

Работа или профессия
Неизвестно
звонарь
Смерть
После 1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close