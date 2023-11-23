Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукобоевский Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кукобоевский Василий Андреев

Отец ребёнка: Кукобоевский Андрей Николаев

Рождение ребёнка
04.08.1842

Сын: Кукобоевский Николай Андреев

Отец ребёнка: Кукобоевский Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева

Отец ребёнка: Кукобоевский Андрей Николаев

Смерть
Неизвестно

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