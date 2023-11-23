Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кукобоевский Василий Андреев
Отец ребёнка: Кукобоевский Андрей Николаев
Рождение ребёнка
04.08.1842
Сын: Кукобоевский Николай Андреев
Отец ребёнка: Кукобоевский Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Всехсвятская (Кукобоевский) Евгения Андреева
Отец ребёнка: Кукобоевский Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно