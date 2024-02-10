Баранникова (Пляскина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранникова (Пляскина) Галина Петровна

Место рождения

Тунгокочен, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

18.02.1942

Дата смерти

10.01.1923

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.01.1923
Рождение
18.02.1942

Отец: Пляскин Петр

Мать: Домна Захаровна

Тунгокочен, Тунгокоченский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.01.1968

Дочь: Баранникова Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Баранников Владимир Алексеевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.09.1970

Дочь: Макушева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Баранников Владимир Алексеевич

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