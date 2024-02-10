Баранникова (Пляскина) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения18.02.1942
Дата смерти10.01.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.01.1923
Рождение
18.02.1942
Отец: Пляскин Петр
Мать: Домна Захаровна
Рождение ребёнка
31.01.1968
Дочь: Баранникова Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Баранников Владимир Алексеевич
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.09.1970
Дочь: Макушева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Баранников Владимир Алексеевич