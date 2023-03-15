Пискарев Кирилл Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарев Кирилл Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Пискарев Яков Никитич

Мать: Пискарева Ксения

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Пискарева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пискарева Анна

Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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