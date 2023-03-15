Пискарев Кирилл Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Пискарев Яков Никитич
Мать: Пискарева Ксения
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Пискарева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пискарева Анна
Место жительства
Неизвестно
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно