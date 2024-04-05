Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa
Место рожденияGdańsk/Westerplatte
Дата рождения15.10.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
Отец: Kublicki Jan
Gdańsk/Westerplatte
Бракосочетание
21.08.1982
Муж: Bielecki Bogdan
Gdańsk
Рождение ребёнка
18.01.1984
Сын: Bielecki Grzegorz
Отец ребёнка: Bielecki Bogdan
Gdańsk
Рождение ребёнка
26.03.1986
Дочь: (Bielecka) Dorota
Отец ребёнка: Bielecki Bogdan
Warszawa