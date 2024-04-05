Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa 15.10.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bielecka (Kublicka) Jadwiga Teresa

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Место рождения

Gdańsk/Westerplatte

Дата рождения

15.10.1952

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: Kublicki Jan

Мать: Kublicka (Zdrojewska) Teresa

Gdańsk/Westerplatte
Бракосочетание
21.08.1982

Муж: Bielecki Bogdan

Gdańsk
Рождение ребёнка
18.01.1984

Сын: Bielecki Grzegorz

Отец ребёнка: Bielecki Bogdan

Gdańsk
Рождение ребёнка
26.03.1986

Дочь: (Bielecka) Dorota

Отец ребёнка: Bielecki Bogdan

Warszawa

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