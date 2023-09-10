Кривецкая Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Трофименко (Кривецкая) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кривецкий Павел Владимирович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кривецкий Сергей Павлович
Отец ребёнка: Кривецкий Павел Владимирович
Смерть
Неизвестно