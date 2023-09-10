Кривецкая Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривецкая Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривецкий Павел Владимирович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Трофименко (Кривецкая) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кривецкий Павел Владимирович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кривецкий Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кривецкий Павел Владимирович

Смерть
Неизвестно

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