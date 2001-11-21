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Макалова Виктория Александровна
Макалова Виктория Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.11.2001
Пол
Женский
Отец
Макалов Александр Владимирович
1976 г.р.
Мать
Макалова Галина Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.2001
Отец:
Макалов Александр Владимирович
Мать:
Макалова Галина Владимировна
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