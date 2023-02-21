Таранухин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1963
Рождение ребёнка
30.09.1995
Сын: Таранухин Артем Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.12.2005
Дочь: Таранухина Лиана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранухин Денис Алексанрович
Мать ребёнка: не указана