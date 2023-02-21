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Таранухин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1963

Отец: Таранухин Василий Филиппович

Мать: Лыкова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
30.09.1995

Сын: Таранухин Артем Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.12.2005

Дочь: Таранухина Лиана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баянова Лилия Закирьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранухина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таранухин Денис Алексанрович

Мать ребёнка: не указана

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