(Богданов Bogdonoff) Manya Ivan
Место рожденияin Russia
Дата рождения07.10.1902
Дата смерти08.06.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902
Отец: Богданов Bogdonoff Иван Ivan Андреевич Andrew
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Novikoff ?
Отец ребёнка: Novikoff Ivan Efstay
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Novikoff ?
Отец ребёнка: Novikoff Ivan Efstay
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Kimball ?
Отец ребёнка: Novikoff Ivan Efstay
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Novikoff Ivan Efstay
Смерть
08.06.1983
San Mateo County, CA