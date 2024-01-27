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(Богданов Bogdonoff) Manya Ivan

Место рождения

in Russia

Дата рождения

07.10.1902

Дата смерти

08.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902

Отец: Богданов Bogdonoff Иван Ivan Андреевич Andrew

Мать: Богданова Bogdonoff Алиса Falisa Васильевна William

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Novikoff ?

Отец ребёнка: Novikoff Ivan Efstay

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Novikoff ?

Отец ребёнка: Novikoff Ivan Efstay

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Kimball ?

Отец ребёнка: Novikoff Ivan Efstay

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Novikoff Ivan Efstay

Смерть
08.06.1983
San Mateo County, CA
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