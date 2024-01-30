Парасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Серов Илья Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Егоров
Спирино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно