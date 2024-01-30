Парасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Серов Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Егоров

Спирино, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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