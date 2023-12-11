Гладкова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гладков Федор Иванович

Отец ребёнка: Гладков Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1903

Дочь: Гуськова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гладков Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.11.1916

Дочь: Кулагина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гладков Иван Петрович

Новое Зубарево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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