Гладкова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Гладков Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1903
Дочь: Гуськова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гладков Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.11.1916
Дочь: Кулагина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гладков Иван Петрович
Новое Зубарево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно