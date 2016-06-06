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Самарин Павел Тимофеевич
Самарин Павел Тимофеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.06.2016
Пол
Мужской
Отец
Самарин Тимофей Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Самарина Екатерина Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2016
Отец:
Самарин Тимофей Анатольевич
Мать:
Самарина Екатерина Сергеевна
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