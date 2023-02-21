Литвинова (Комолова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Комолова) Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1954

Отец: Юрлов Михаил Кузьмич

Мать: Меркеева Анна Алексеевна

Бракосочетание
20.03.1976

Муж: Литвинов Василий Иванович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1977

Дочь: Литвинова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.1978

Дочь: Егорова Марина Васильевна

Отец ребёнка: Литвинов Василий Иванович

Фрязино, Фрязино, Московская область
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