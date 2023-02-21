Литвинова (Комолова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1954
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1954
Отец: Юрлов Михаил Кузьмич
Мать: Меркеева Анна Алексеевна
Бракосочетание
20.03.1976
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.02.1977
Дочь: Литвинова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1978
Дочь: Егорова Марина Васильевна
Отец ребёнка: Литвинов Василий Иванович
Фрязино, Фрязино, Московская область