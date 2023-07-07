(Моисеева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Моисеева) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Любовь

Отец ребёнка: Ковальченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалдаева Лидия

Отец ребёнка: Ковальченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальченко Александр

Отец ребёнка: Ковальченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальченко Василий

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