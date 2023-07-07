(Моисеева) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеев Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Любовь
Отец ребёнка: Ковальченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалдаева Лидия
Отец ребёнка: Ковальченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковальченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковальченко Василий