Симонов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти22.01.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1808 по 1819
Место жительства
С 1821
Смерть
22.01.1855