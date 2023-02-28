Симонов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Иван Михайлович

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

22.01.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1808 по 1819
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1821
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.01.1855
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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