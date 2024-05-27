Лошкарева (Цыпкина) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Цыпкина) Юлия Александровна

Место рождения

Кемеровская область, Тяжинский район, с. Прокопьево

Дата рождения

17.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978

Отец: Цыпкин Александр Борисович

Мать: Цыпкина (Федорова) Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лошкарев Денис Владимирович

Рождение ребёнка
16.08.2002

Сын: Лошкарев Никита Денисович

Отец ребёнка: Лошкарев Денис Владимирович

Рождение ребёнка
11.08.2007

Дочь: Лошкарева Марина Денисовна

Отец ребёнка: Лошкарев Денис Владимирович

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