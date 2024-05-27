Лошкарева (Цыпкина) Юлия Александровна
Место рожденияКемеровская область, Тяжинский район, с. Прокопьево
Дата рождения17.08.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.2002
Сын: Лошкарев Никита Денисович
Отец ребёнка: Лошкарев Денис Владимирович
Рождение ребёнка
11.08.2007
Дочь: Лошкарева Марина Денисовна
Отец ребёнка: Лошкарев Денис Владимирович