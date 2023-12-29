Свешников Филимон Леонович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1690
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Свешников Леон Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1711
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Свешникова) Марья Филимоновна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Свешникова) Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Свешников Никита Филимонович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна