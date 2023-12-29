Свешников Филимон Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешников Филимон Леонович

Свешников Филимон Леонович

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1690

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Свешников Леон Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1711

Жена: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Свешникова) Марья Филимоновна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Свешникова) Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Свешников Никита Филимонович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Евдокия Васильевна

Смерть
1744

Мы используем куки для улучшения работы сайта.