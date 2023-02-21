Смирнова Марья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Марья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Курнаева Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Васильевич

Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Смирнов Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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