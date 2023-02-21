Смирнова Марья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Курнаева Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Васильевич
Коргашино, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Смирнов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно