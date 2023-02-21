Мамонт Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонт Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1969

Дочь: Мамонт Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Мамонт Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
27.09.1971

Сын: Мамонт Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Мамонт Лидия Семеновна

Рождение ребёнка
01.11.1975

Дочь: Степаненко Оксана Григорьевна

Мать ребёнка: Мамонт Лидия Семеновна

Петропавловка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
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