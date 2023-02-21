Мамонт Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1969
Дочь: Мамонт Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Мамонт Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1971
Сын: Мамонт Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Мамонт Лидия Семеновна
Рождение ребёнка
01.11.1975
Дочь: Степаненко Оксана Григорьевна
Мать ребёнка: Мамонт Лидия Семеновна
Петропавловка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область