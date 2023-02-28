Корнеев Матвей
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Корнеев Наум
Мать: Корнеева Акулина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея
Рождение ребёнка
?.10.1845
Сын: Корнеев Лаврентий
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корнеев Степан
Мать ребёнка: Корнеева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Пелагея
Смерть
Неизвестно