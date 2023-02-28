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Корнеев Матвей

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Корнеев Наум

Мать: Корнеева Акулина

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.10.1845

Сын: Корнеев Лаврентий

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корнеев Степан

Мать ребёнка: Корнеева Пелагея

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Пелагея

Смерть
Неизвестно
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