Монастырев Матвей Карпович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Монастырев Матвей Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монастырев Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Монастырева Ольга Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1927

Сын: Монастырев Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Монастырева Пелагея Романовна

Смерть
Неизвестно

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