Монастырев Матвей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монастырев Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Монастырева Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1927
Сын: Монастырев Анатолий Матвеевич
Мать ребёнка: Монастырева Пелагея Романовна
Смерть
Неизвестно