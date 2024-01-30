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Treksler (Laaban) Anna Pauline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1904

Дата смерти

04.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1928

Сын: Treksler Eino

Отец ребёнка: Treksler Heinrich

Рождение ребёнка
18.12.1929

Дочь: Lillemaa (Treksler) Virve

Отец ребёнка: Treksler Heinrich

Рождение ребёнка
21.03.1932

Сын: Treksler Ahtu

Отец ребёнка: Treksler Heinrich

Смерть
04.01.1991
Похороны
09.01.1991

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