Treksler (Laaban) Anna Pauline
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1904
Дата смерти04.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1928
Сын: Treksler Eino
Отец ребёнка: Treksler Heinrich
Рождение ребёнка
18.12.1929
Дочь: Lillemaa (Treksler) Virve
Отец ребёнка: Treksler Heinrich
Рождение ребёнка
21.03.1932
Сын: Treksler Ahtu
Отец ребёнка: Treksler Heinrich
Смерть
04.01.1991
Похороны
09.01.1991