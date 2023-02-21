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Дарья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Ромакова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Журилова Матрона Васильева

Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Герасимов Иван Васильев

Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Синева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Герасимов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович

Зиновьево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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