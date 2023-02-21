Дарья Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Ромакова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Журилова Матрона Васильева
Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Синева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Герасимов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Герасимов Василий Егорович
Смерть
Неизвестно