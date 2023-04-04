Волоцкий Фёдор (Феодор) Евграфович
Место рожденияс.Овчухи Суздальского уезда Владимирской Губернии
Дата рождения10.02.1843 ст.
Дата смерти21.01.1884 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Овчухи Суздальского уезда Владимирской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волоцкая Анна Васильевна
Смерть
21.01.1884 ст.