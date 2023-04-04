Волоцкий Фёдор (Феодор) Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкий Фёдор (Феодор) Евграфович

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Место рождения

с.Овчухи Суздальского уезда Владимирской Губернии

Дата рождения

10.02.1843 ст.

Дата смерти

21.01.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЖВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Овчухи Суздальского уезда Владимирской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Анна Васильевна

Смерть
21.01.1884 ст.
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