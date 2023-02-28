Серова Дросида Семеновна
Место рождения
Дата рождения16.10.1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1825 ст.
Отец: Серов Семен Иванович
Мать: Серова Настасья
Рождение ребёнка
29.07.1845 ст.
Дочь: Егорова Евдокия Павловна
Отец ребёнка: не указан
возможно, Манаковы в Бирюлево – ее родные, прихожане Спасопреображенской Бруснишенской (Бруснитенской) церкви Вологодского уезда - на свадьбе Манакова Василия Николаевича - младшие сыновья Евдокии, Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно