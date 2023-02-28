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Серова Дросида Семеновна

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Место рождения

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.10.1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1825 ст.

Отец: Серов Семен Иванович

Мать: Серова Настасья

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.07.1845 ст.

Дочь: Егорова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: не указан

Мостища, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
возможно, Манаковы в Бирюлево – ее родные, прихожане Спасопреображенской Бруснишенской (Бруснитенской) церкви Вологодского уезда - на свадьбе Манакова Василия Николаевича - младшие сыновья Евдокии, Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно
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