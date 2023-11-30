Трухина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Валерий Петрович

Рождение ребёнка
19.08.1974

Сын: Трухин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Трухин Валерий Петрович

Рождение ребёнка
13.05.1976

Дочь: Загорулько Лилия Валерьевна

Отец ребёнка: Трухин Валерий Петрович

Смерть
Неизвестно

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