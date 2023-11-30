Трухина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1974
Сын: Трухин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Трухин Валерий Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1976
Дочь: Загорулько Лилия Валерьевна
Отец ребёнка: Трухин Валерий Петрович
Смерть
Неизвестно