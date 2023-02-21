Королёв Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Сергей Павлович

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Место рождения

г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии

Дата рождения

12.01.1907

Дата смерти

14.01.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1907
г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1908
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1910
г. Нежин, Нежинский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1914
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1926 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.01.1966
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1966
Москва, город федерального значения Москва
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