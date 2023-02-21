Королёв Сергей Павлович
Место рожденияг. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Дата рождения12.01.1907
Дата смерти14.01.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1907
г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1908
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1910
г. Нежин, Нежинский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1914
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1926 по 1939
Смерть
14.01.1966
Место жительства
По 1966