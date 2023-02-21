Павлова (Амозова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Амозова) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Амозов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1883

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.07.1885

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.09.1886

Сын: Павлов Илья

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.03.1889

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.03.1890

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.04.1891

Сын: Павлов Георгий (егор)

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.07.1892

Сын: Павлов Николай

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.05.1894

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
28.04.1897

Сын: Павлов Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
21.12.1899

Сын: Павлов Федор

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.03.1901

Сын: Павлов Гавриил

Отец ребёнка: Павлов Алексей

Остров, Пудожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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