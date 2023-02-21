Павлова (Амозова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Амозов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1883
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
25.07.1885
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
07.09.1886
Сын: Павлов Илья
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
23.03.1889
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
25.03.1890
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
14.04.1891
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
17.07.1892
Сын: Павлов Николай
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
26.05.1894
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
28.04.1897
Сын: Павлов Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
21.12.1899
Сын: Павлов Федор
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Рождение ребёнка
25.03.1901
Сын: Павлов Гавриил
Отец ребёнка: Павлов Алексей
Смерть
Неизвестно