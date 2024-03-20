Ковтунов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтунов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1986

Дочь: Бородина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Ковтунова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1990

Сын: Ковтунов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ковтунова Елена Васильевна

Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтунова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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