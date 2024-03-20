Ковтунов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1986
Дочь: Бородина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Ковтунова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
17.01.1990
Сын: Ковтунов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ковтунова Елена Васильевна
Первомайский, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно