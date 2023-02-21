Поляков виктор александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков виктор александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Полякова елена викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков валерий викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: анастасия

Смерть
Неизвестно
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