Поляков виктор александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поляков александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Полякова елена викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков валерий викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: анастасия
Смерть
Неизвестно