Токтарова (Арифуллина) Магира
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ахмеджанова Зиннура
Отец ребёнка: Токтаров Жиганша
с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Токтаров Жиганша
Смерть
?.11.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
РФ, Нижегородская обл, дер. Шубино