Токтарова (Арифуллина) Магира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токтарова (Арифуллина) Магира

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ахмеджанова Зиннура

Отец ребёнка: Токтаров Жиганша

с Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токтаров Жиганша

Смерть
?.11.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
РФ, Нижегородская обл, дер. Шубино
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