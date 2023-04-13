Põhjala ← Pertelson Edgar — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Põhjala ← Pertelson Edgar

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1902

Дата смерти

02.09.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1930

Жена: Põhjala ← Pertelson Linda Julie

Рождение ребёнка
12.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Põhjala ← Pertelson Linda Julie

Работа или профессия
Неизвестно
konstaabel
Смерть
02.09.1945
Mäeküla, Virumaa
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