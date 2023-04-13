Põhjala ← Pertelson Edgar
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1902
Дата смерти02.09.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1930
Рождение ребёнка
12.05.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Põhjala ← Pertelson Linda Julie
Работа или профессия
Неизвестно
konstaabel
Смерть
02.09.1945
Mäeküla, Virumaa