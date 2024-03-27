Зинатуллин Махмут
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Зинатуллин Анвар Махмутович
Мать ребёнка: Зинатуллина Сания
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинатуллин Ахнаф Махмутович
Мать ребёнка: Зинатуллина Сания
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинатуллина Сания
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинатуллин Анас Махмутович
Мать ребёнка: Зинатуллина Сания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фания Махмутовна
Мать ребёнка: Зинатуллина Сания
Смерть
Неизвестно
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР