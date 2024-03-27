Зинатуллин Махмут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинатуллин Махмут

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зинатуллин Анвар Махмутович

Мать ребёнка: Зинатуллина Сания

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинатуллин Ахнаф Махмутович

Мать ребёнка: Зинатуллина Сания

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинатуллина Сания

д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинатуллин Анас Махмутович

Мать ребёнка: Зинатуллина Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фания Махмутовна

Мать ребёнка: Зинатуллина Сания

Смерть
Неизвестно
д. Турбаслы, Иглинский район, БАССР
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