Куценко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Владимир

Мать ребёнка: Куценко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куценко Сергей

Мать ребёнка: Куценко Наталья

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Дорофеева (Куценко) Людмила

Мать ребёнка: Куценко Наталья

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Куценко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Куценко Наталья

Рождение ребёнка
09.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куценко Наталья

Смерть
Неизвестно

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