Куценко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куценко Владимир
Мать ребёнка: Куценко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куценко Сергей
Мать ребёнка: Куценко Наталья
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Дорофеева (Куценко) Людмила
Мать ребёнка: Куценко Наталья
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Куценко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Куценко Наталья
Рождение ребёнка
09.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куценко Наталья
Смерть
Неизвестно