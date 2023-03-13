Соломахин Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Федор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Соломахин Илья Петрович

Мать: Соломахина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Соломахин Иван Федорович

Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна

Рождение ребёнка
25.12.1875

Сын: Соломахин Петр Федорович

Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Соломахин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна

Рождение ребёнка
После 1881

Сын: Соломахин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Марина Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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