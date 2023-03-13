Соломахин Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Соломахин Илья Петрович
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна
Рождение ребёнка
25.12.1875
Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Соломахин Андрей Федорович
Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна
Рождение ребёнка
После 1881
Сын: Соломахин Сергей Федорович
Мать ребёнка: Соломахина Марина Прокопьевна
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно