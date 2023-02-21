Салимгул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимгул

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Минниигул

Мать: не указана

Смерть
1853
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